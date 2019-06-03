Офіційно канонізований: бойовики на Донбасі моляться іконі Володимира Путіна

У мережі опублікували знімок бойовика з окупованого міста Алчевськ з іконою Володимира Путіна.

Фото опублікував в Twitter журналіст Денис Казанський.

Очевидно, в так званій «ЛНР» не залишилося ніяких надій, крім як молитися «кремлівському карлику».

На фото зображений бородатий чоловік, який тримає в руках ікону із зображенням президента Росії. Поруч з ним стоїть дівчинка в камуфляжі.

Користувачі соцмережі уїдливо коментують фото: «У кого пацієнти втекли», «Важкий випадок», «Нова секта», «Путіну пририсовали вушка Чебурашки, а в праве ще й сережку вставили», «Новорос звичайний».

Нагадуємо, що в Санкт-Петербурзі з’явився перший «надгробок» нацлідеру. Пізніше ця акція отримала продовження.

Джерело група ІС