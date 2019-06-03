Вартість обіду українця» до літа подешевшала на три гривні

У скільки обійдеться «обід українця» з п’яти традиційних страв: борщ, бутерброд з салом, овочевий салат, вареники з грибами і картоплею, компот, з’ясовувало видання «Сегодня». Виявляється, обід подешевшав більш ніж на 3 грн. Фахівці «Української аграрної конфедерації» (УАК) на підставі даних Держстату порахували, на скільки і як змінилися ціни за три місяці весни.

Так, незважаючи на загальне здешевлення обіду, ціна на чотири з

п’яти страв підвищилася. За словами аналітика УАК Неллі Онищенко, головна причина в

тому, що як за весну, так і за рік, найбільше подорожчав борщовий набір. За

рік ціна на капусту зросла на 43,1%, картоплю – на 78%, моркву – на 12%,

буряк – на 62,3%, цибуля – на 146%. Серед інгредієнтів, крім картоплі, також

подорожчало борошно (+10,4%) та гриби (+1,5%).

А ось вартість салату з свіжих овочів радує. Зараз

порція вітамінів обійдеться 9,75 грн – це на 34% нижче, ніж в кінці зими. Перш

всього з-за зниження ціни на огірки і помідори, які зараз стоять 24 грн/кг

і 37 грн/кг.

За оцінками Онищенко, ціни на борщовий набір торішнього

врожаю близькі до мінімуму, адже масово продають свіжі тепличні овочі. Також

подешевшають ще трохи яйця. В той же час м’ясо і молочні продукти навряд чи

подешевшають, а то й можуть вирости в ціні.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що в Україні стрімко дорожчає «молочка». А за рік м’ясні вироби подорожчали на 16% – вартість кошика цих виробів зросла від 958 грн до 1110,8 грн.

У той же час споживчі ціни в Україні в березні цього

року порівняно з лютим, виросли на 0,9%.

Також прогнозувалося, що в Україні суттєво зростуть ціни на продукти

харчування.