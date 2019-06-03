Олігарх Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Зеленського – ЗМІ

Ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Близько 19 години вечора до п’ятниці автомобіль олігарха виїхав з бокових воріт АП, біля яких на нього чекала автівка супроводу.

Ввечері 31 травня кортеж олігарха Пінчука виїхав з бокових воріт Адміністрації президента

Журналісти помітили авто супроводу Віктора Пінчука та машину охорони екс-президента Леоніда Кучми біля тих самих воріт Адміністрації президента Зеленського також у вівторок 28 травня.

Також журналісти помітили авто супроводу Пінчука біля тих самих воріт АП 28 травня

Крім того, 28 травня у дворі АП чекала і машина охорони екс-президента Кучми

«Схеми» відправили запит на ім’я президента Володимира Зеленського та Віктору Пінчуку з проханням пояснити, якої тими стосувались зустрічі і яких домовленостей було досягнуто. Редакція опублікує їх, щойно з’явиться відповідь.

Раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства стосунки з бізнесом будуть прозорими: «Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей», – писав Зеленський на своїй сторінці Facebook, анонсуючи зустріч із представниками бізнесу.

Схожі ідеї висловлювали і представники команди Зеленського, з якими «Схемами» вдалося поспілкуватися ще перед першим туром виборів президента. У відповідь на питання про ті, якою б була реакція команди Зеленського, якби він кулуарно зустрічався з олігархами, «головний ідеолог» Руслан Стефанчук заявивши, що він «цього не уявляє»: «Я глибоко переконаний, що цього не може статися».

А інший член команди політконсультант Дмитро Разумков наполягав, що не знає випадків, коли на рішення Зеленського впливали олігархи: «Я жодного разу не бачив, щоб рішення ухвалювались Володимиром Зеленським, і на цих нарадах був присутній хтось із олігархів. Або хтось йому дзвонив чи рекомендував».

Протягом президентської каденції Порошенка «Схеми» неодноразово фіксували візити до його Адміністрації політиків, бізнесменів із сумнівною репутацією та олігархів, які сам глава держави та його відвідувачі намагалися не афішувати.

У лютому 2016-го «Схеми» зняли, як відвідував Адміністрацію олігарх Ігор Коломойський. Навесні 2016 року зафіксували, як через бокові ворота АП виїжджав кортеж олігарха Ріната Ахметова. У грудні 2017 року журналісти стали свідками відвідин Адміністрації президента новим українським олігархом Павлом Фуксом. А вже явились в місті у 2018 року вдалося зафіксувати таємні візити бізнесменів братів Суркісів до АП.

У листопаді 2018 року знімальна група «Схем» помітила, що до АП навідувався кортеж олігарха Віктора Пінчука – у тієї ж годину, коли туди ж приїжджав кортеж колишнього голови адміністрації Порошенка Бориса Ложкіна. Вони практично одночасно приїхали та поїхали з Банкової.

Протягом жовтня-грудня 2018-го журналісти тричі ставали свідками того, як впливовий столичний бізнесмен Вадим Столар відвідував Адміністрацію – для його візитів навіть застосовувалися заходи конспірації.

Крім того, «Схеми» неодноразово фіксували, як на Банкову до п’ятдесят п’ятого президента України Порошенка приїжджав лідер проросійської організації «Український вибір – право народу» Віктор Медведчук – і навіть навідувався до власності оселі голови держави в Козині.