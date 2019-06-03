Повінь – зміна системи

Menu
Close

Олігарх Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Зеленського – ЗМІ

03.06.2019

Ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Близько 19 години вечора до п’ятниці автомобіль олігарха виїхав з бокових воріт АП, біля яких на нього чекала автівка супроводу.

Ввечері 31 травня кортеж олігарха Пінчука виїхав з бокових воріт Адміністрації президента

Журналісти помітили авто супроводу Віктора Пінчука та машину охорони екс-президента Леоніда Кучми біля тих самих воріт Адміністрації президента Зеленського також у вівторок 28 травня.

Також журналісти помітили авто супроводу Пінчука біля тих самих воріт АП 28 травня

Крім того, 28 травня у дворі АП чекала і машина охорони екс-президента Кучми

«Схеми» відправили запит на ім’я президента Володимира Зеленського та Віктору Пінчуку з проханням пояснити, якої тими стосувались зустрічі і яких домовленостей було досягнуто. Редакція опублікує їх, щойно з’явиться відповідь.

Раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства стосунки з бізнесом будуть прозорими: «Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей», – писав Зеленський на своїй сторінці Facebook, анонсуючи зустріч із представниками бізнесу.

Схожі ідеї висловлювали і представники команди Зеленського, з якими «Схемами» вдалося поспілкуватися ще перед першим туром виборів президента. У відповідь на питання про ті, якою б була реакція команди Зеленського, якби він кулуарно зустрічався з олігархами, «головний ідеолог» Руслан Стефанчук заявивши, що він «цього не уявляє»: «Я глибоко переконаний, що цього не може статися».

А інший член команди політконсультант Дмитро Разумков наполягав, що не знає випадків, коли на рішення Зеленського впливали олігархи: «Я жодного разу не бачив, щоб рішення ухвалювались Володимиром Зеленським, і на цих нарадах був присутній хтось із олігархів. Або хтось йому дзвонив чи рекомендував».

Читайте також:   Зеленський повинен відмовитися від участі в «лохотроні» — Лановий

Протягом президентської каденції Порошенка «Схеми» неодноразово фіксували візити до його Адміністрації політиків, бізнесменів із сумнівною репутацією та олігархів, які сам глава держави та його відвідувачі намагалися не афішувати.

У лютому 2016-го «Схеми» зняли, як відвідував Адміністрацію олігарх Ігор Коломойський. Навесні 2016 року зафіксували, як через бокові ворота АП виїжджав кортеж олігарха Ріната Ахметова. У грудні 2017 року журналісти стали свідками відвідин Адміністрації президента новим українським олігархом Павлом Фуксом. А вже явились в місті у 2018 року вдалося зафіксувати таємні візити бізнесменів братів Суркісів до АП.

У листопаді 2018 року знімальна група «Схем» помітила, що до АП навідувався кортеж олігарха Віктора Пінчука – у тієї ж годину, коли туди ж приїжджав кортеж колишнього голови адміністрації Порошенка Бориса Ложкіна. Вони практично одночасно приїхали та поїхали з Банкової.

Протягом жовтня-грудня 2018-го журналісти тричі ставали свідками того, як впливовий столичний бізнесмен Вадим Столар відвідував Адміністрацію – для його візитів навіть застосовувалися заходи конспірації.

Крім того, «Схеми» неодноразово фіксували, як на Банкову до п’ятдесят п’ятого президента України Порошенка приїжджав лідер проросійської організації «Український вибір – право народу» Віктор Медведчук – і навіть навідувався до власності оселі голови держави в Козині.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *