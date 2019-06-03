У мережі підняли на сміх «моду» російських туристів у Криму

У мережі сміються з російських туристів в окупованому Криму, які носять відкрите взуття на шкарпетки.
На знімку можна побачити чоловіка, який взутий у шльопанці та вдягнений при цьому у шкарпетки “веселеньких кольорів”.
“Ялта. Русо туристо. Класика пляжної моди в Лаптеландіі. 100 років в тренді. Постоли та онучі”, – підписав фото автор публікації.
Користувачі активно реагують на побачене.
“Шкарпетки ж жіночі …”, – пише один з коментаторів.
“На лабутенах і в офігітєльних шкарпетках”, – додає інший.
“Ці пластикові китайські капці на пару з китайськими шкарпетками кольору “вирви око” – вони о**єнні”, – написав ще один коментатор