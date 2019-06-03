6 корисних звичок довгожителів, які варто у них запозичити

Ці звички варто переймати в будь-якому віці!

Очікувана тривалість нашого життя всього на 20% залежить від генетики, а на 80% – нашого способу життя. І хороша новина полягає в тому, що практично в будь-якому віці ми можемо перейти на здорові звички, які суттєво збільшать наші шанси зустріти столітній ювілей у відмінному фізичному і душевному стані.

Їжте менше червоного м’яса

Тваринний білок важливий для нашого здоров’я і повністю відмовлятися від нього не варто. Але ось що точно піде на користь — це скорочення червоного м’яса і перехід на менш жирні його різновиди. Курка, індичка, а також продукти, багаті рослинним білком, допоможуть тримати під контролем рівень холестерину — і протистояти серйозним захворюванням.

…і більше — фруктів і овочів

Відмова або економія на фруктах і овочах можуть привести до ранньої смерті — це наукові дані. Дослідження, проведене в 2017 році, підтвердило, що близько 8 мільйонів передчасних смертей у всьому світі відбуваються через те, що люди з’їдають менше 800 грамів овочів і 500 грамів фруктів в день.

Менше жиру!

Хочете дожити до 100 років? Перевірте ваш раціон на вміст шкідливих транс-жирів. Нещодавнє дослідження підтвердило: кожні 2% насичених жирів в день збільшують ризик передчасної смерті від інсульту або інфаркту на 16%. Замініть шкідливі жири на корисні мононенасичені — і будете жити довго.

Їжте квасолю і горіхи

Ті люди, які живуть в районах з найбільш високою тривалістю життя, як правило, з’їдають одну порцію бобових в день. Квасоля, сочевиця, горох, нут — всі ці продукти багаті клітковиною і допомагають знизити рівень «поганого» холестерину.

Не менш важливі для тривалості життя та горіхи: результати дослідження, у якому взяли участь 120 тисяч осіб, підтвердили, що щоденне вживання горіхів підвищує наші шанси дожити до 100 років на 20%.

Вчіться керувати стресом

Стрес-другий за важливістю фактор після неправильного харчування, який може зробити наше життя коротшим. Хронічний стрес призводить до підвищення гормону кортизолу, який впливає на інсулінорезистентність і підвищує ризик розвитку діабету другого типу, а також хвороб серця і судин. Одним з кращих способів боротьби з наслідками постійного стресу є медитація, але також відмінно працюють дихальні практики, фізичні вправи, а також хобі, пов’язані з рукоділлям.

Не відмовляйтеся від алкоголю

Як не дивно, люди, які час від часу вживають алкоголь, в результаті мають більш високу тривалість життя, ніж ті, хто не п’є зовсім. Головне — триматися в рамках мінімальних доз (не більше однієї порції в день), в іншому випадку ефект може бути прямо протилежний.