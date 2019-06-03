Леонид Кучма возглавит украинскую группу в Нормандском формате. Видео

Леонид Кучма возглавит украинскую группу в переговорах о возвращении оккупированных Россией территорий в состав Украины.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма во время брифинга заявили о необходимости восстановлении переговоров с Россией с целью возвращения оккупированных кремлём территорий в состав Украины.

Во время брифинга, Владимир Зеленский подчеркнул важность продолжения Нормандского формата переговоров с Россией и восстановления Минских переговоров. Так, действующий президент Украины заявил, что уже 5 июня пройдёт трёхсторонняя встреча Нормандского формата. Главой украинской группы станет Леонид Кучма, который будет представлять интересы Украины. Сам гарант уверил журналистов в том, что у его команды есть план действий.

“У нашей общей группы уже есть конкретные предложения. Я хочу, что бы все эти предложения были соединены с понятными терминами для выполнения тех или других договорённостей”, – заявил Владимир Зеленский.

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На данном этапе ещё не ясно, какие именно предложения собирается выдвинуть команда “Слуги Народа”. Сам Зеленский заявил, что предложений будет много, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет

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