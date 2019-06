Грандіозний концерт Монатіка. Зеленський теж отримав порцію Вітаміна Д.

Літо для киян і гостей міста почалося по-справжньому яскраво, а подякувати за це потрібно Дмитру Монатіку. У суботу, 1 червня, на НСК “Олімпійський” відбувся один з найбільш очікуваних концертів року – Love It Ритм. Грандіозний виступ Монатік анонсував ще восени 2018 року і відтоді посилено готувався до події. Концерт відгримів, а мережу заполонили запальні фото і відео. В анонсі організатори заявляли 70 тисяч глядачів. Судячи з того, що стадіон був вщент заповнений — їх очікування справдилися.



Концерт став знаковим у творчості Монатика, тому, що вперше артист влаштував виступ на стадіоні, об’єднавши тисячі шанувальників на одному майданчику. Перед перформансом співак не приховував свого хвилювання і до останнього намагався подбати про деталі, які зробили його концерт навпрочуд ефектним.



Это было волшебно…. Олимпийский загорелся сотнями огней… Я думаю это успех.. Полный забитый Олимпийский♥️Концерт понравился 🤗#монатик



Ось так розпочалося грандіозне шоу.



01.06.2019. Вот так начиналось долгожданное шоу @monatik_official 😎 #монатик #loveitритм #loveitритмmonatik



Як сказав співак, на все це пішло 10 років! «Я навіть не міг уявити що бувши підлітком, передаючи запрошення перехожим біля метро я буду стояти ось тут з вами і виступати, виступати на Олімпійському.»

Дмитро презентував третій альбом під назвою “Love It Ритм”, в якому є спільні треки з українськими виконавцями.

Інтригою вечора для глядачів стало те: чи виступить Надя Дорофєєва, Alyona Alyona, Lida Lee на шоу Монатіка? І дійсно, усі, заявлені співаки з’явилися на головній сцені країни і заспівали дуетом з виконавцем.

Дорофєєва заспівала з Монатіком хіт “Глибоко”, доповнивши його запальними танцями.



By @nadyadorofeeva: —Какая вчера была сумасшедшая энергетика на Олимпийском . Фото за 5 минут до выхода …Такая серьёзная 😂 . Отдельное спасибо за мой костюм невероятному @ivfrolov #NadyaDorofeeva #НадяДорофеева #Dodo #ВремяиСтекло #top #girl #music #beautiful #look #hair #ombre #piercing #взаимныелайки #взаимнаяподписка #fashion #bestoftheday #instadaily #instagood #lady #Дорофеевамоябогиня #love #dorofeevasteam #picoftheday #photooftheday #доброеутро #дорофеева #моялюбовь #мылюбимдорофееву #монатик #loveitритм @nadyadorofeeva



Alyona Alyona виконала з Дмитром пісню “Красиво”, Lida Lee трек “Добігти”. Також співак запросив на своє шоу підопічну, фіналістку вокального проекту “Голос. Діти-4” Ніно Басилію. Він заспівав з нею композицію “Ти — вічність”.



Мы поздравляем нашу выпускницу с ее невероятным успехом, который осуществился вчера на сольном концерте MONATIKA в самом сердце Олимпийского 😍 ⠀ Нино Басилая с детства проделала невероятный творческий путь для достижения своей мечты!🎤 ⠀ И вот в свои 15 лет она поёт на стадионе с популярнейшим артистом страны 👏🏻👏🏻👏🏻 ⠀ Мы искренне рады за успех и творческое развитие талантливой, трудолюбивой и скромной Нино 🌟 ⠀ Дальше – обязательно больше❤️ ⠀ Очень тебя любим и гордимся тобой❤️❤️❤️❤️❤️ И конечно же браво @monatik_official это был просто невероятный сольный концерт, который ещё не видела Украина!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #loveitритм #монатик #нинобасилая #PARADIZ @basilaya_n



Музика, танці, світло, ефекти, віджеїнг — усе було на висоті. В одному з номерів Монатік вразив публіку тим що приїхав на сцену в вагоні метро.



Больше 2-х часов музыкального и визуального кайфа! @monatik_official зажег Олимпийский так, что все танцевали, ловили ритм и никто не стоял зря! Это просто нужно было видеть!🔥🔥🔥 • • #monatik #ловитритм #монатик #summer #concert #loveitритм #давайтанцуй



Публіка також почула вірш, який Монатік присвятив красуні-дружині .



Дивно.. час все проходить, а вражень все більше, як згадуєш драйв вчорашнього концерту! Монатик, неочікувано, потрапив прямо в серце, і я нарешті прониклась усім (після останніх безрезультатних спроб)! Запалив кожне серце і подарував ті емоції, яких не вистачало. Надихнув своїм прикладом завжди рухатись вперед і сприймати всі негаразди, як важливу складову успіху! А послання «моїм» просто до мурашок проникливе! Дяяякккуюю @monatik_official !!! #monatik #монатик #loveitритм #монатиколимпийский #первыйденьлета #киев





#ритмоlove – мы часть невероятного❤️ спустя сутки я только начинаю осознавать насколько СИЛЬНО это было 🔥🎶 хочу ещё🥰





#монатик #loveitритм



Дмитро Монатік став рекордсменом, тому що для його концерту побудували найбільшу сцену за історію “Олімпійського” вражаючих розмірів 78 на 25 метрів. Для шоу встановили 738 квадратних метрів led-екранів і 960 світлових приладів.

На концерті були присутні і українські зірки: співачка Настя Каменських з подругами, телеведуча Маша Єфросиніна та Володимир Остапчук, виконавиця Наталія Могилевська та інші.



Монатік, також зняв відео в Інстаграм, в якому подякував кожному, хто був присутнім на шоу:

«Дякую за те, що разом з нами це пережили, відчули цю енергетику і так підтримували, як ніколи раніше. Ми сьогодні звучали в унісон, в один ритм. І я вам вдячний від щирого серця. Це було незабутньо, просто приголомшливо. Нам хочеться так це повторити, я сподіваюся це станеться. Дякую вам від душі», — сказав Дмитро Монатік.

На концерт Дмитра Монатика приїхав президент України Володимир Зеленський . Спершу помітили його кортеж, який проїжджав повз НСК “Олімпійського”, а потім глядачі зняли відео, де фігурує Зеленський.



Лучший💚 #ligasmeha_1 #зекоманда #президент #монатик #концерт #киев #кривойрог #харьков #днепр #украина #95квартал



Тисячі відгуків соцмережі, тисячі фото … Склалося відчуття, що на цьому шоу була присутня мало не вся Україна: люди з’їхалися з різних куточків країни, щоб побувати на святі музики. Шоу MONATIK отримав море позитивних відгуків і подяку за шоу світового рівня.

Кожен глядач залишився під враженням і зловив свій LOVE IT ритм.

