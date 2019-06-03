Новий правопис: коли впровадять, що зміниться?

Сьогодні набуває чинності нова редакція українського правопису. Вона не змінювалась з 1992 року, але в період, коли мовне питання в українському суспільстві стоїть як ніколи гостро, її вирішили змінити. Наскільки це правильно?

На тлі ухвалення мовного закону та невдоволення частини суспільства посиленням впливу української мови, Кабмін вирішує довести діло “до кінця” та ввести новий правопис. Він набуває чинності вже сьогодні, 3 червня.

Які зміни очікують українську мову можна прочитати тут.

Як нова редакція впливає на баланс в українському суспільстві?

Свіжої соціології на тему ставлення українців до нової редакції правопису поки що немає, але судячи з розмов з колегами та друзями (як російськомовними, так і україномовними), нові норми сприймаються зі скепсисом. У фейсбуці також встигли постібатись над новими, рекомендованими до вживання словами.

Невдоволення громадян можна легко пояснити: нові норми українського правопису – далекі від реального вживання мови. Вони, радше, подібні до регіонального вживання української, ніж до загальноукраїнського.

Щодо балансу в суспільстві. Є сумніви, що новий правопис заохотить російськомовне населення частіше вживати українську мову, або ж взагалі на неї перейти. Водночас, за останні роки 4% україномовних громадян непомітно перейшли на російську мову. Крім того, є підозри, що нова редакція деморалізує російськомовних українців та зменшить їх бажання вивчати українську. Навіть якщо до цього вони мали нейтральне ставлення до неї.

Слід зазначити, що нові норми не є абсолютним злом. Вони спрощують правопис в окремих випадках (зменшення кількості дефісів, апострофів, лапок), а також визначають правильне написання слів, яких не існувало у 1992 році, як-от фейсбук, твіттер, інстаграм. Детальніше тут.

Як навчатимуть дітей?

У Міністерстві освіти та науки кажуть, що план імплементації нової редакції українського правопису наразі перебуває на стадії розробки. План міститиме етапи та терміни впровадження змін в освітній процес, але його поки що немає, тому залишається лиш гадати, коли діти вчитимуть українську по-новому.

Хочу зазначити, що мова безперечно повинна розвиватися та вдосконалюватися. Проте її не варто робити інструментом протиріч та непорозумінь й дедалі більше віддаляти від реального, побутового вживання, роблячи продуктом академічних кабінетів.

Максим Зайченко, журналіст Zrada Today

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