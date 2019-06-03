Песков назвал Минские договоренности основными для решения конфликта на Донбассе

У Путина продолжают настаивать на Минском формате урегулирования ситуации на Донбассе.

Выполнение Киевом минских договоренностей будет свидетельствовать о готовности сделать шаги для улучшения отношений с Москвой. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

“Об этом говорил Путин. Главное сейчас определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности”, – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, какие шаги со стороны Украины должны быть предприняты для улучшения двусторонних отношений с Россией.

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Песков подчеркнул, что “здесь не нужно придумывать ничего нового”. “Все написано на бумаге”, – подытожил он.

Также стоит отметить, что во время брифинга, Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму главным в восстановлении Минского формата переговоров для решения конфликта на Донбассе. Сам Президент Украины заявил, что предложений будет много, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет.

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