У СБУ закликали до співпраці журналістів

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, який виконує обов’язки голови на час відпустки Василя Грицака, закликає до співпраці журналістів.

“Потрібно налагодити ефективні комунікації з суспільством, з журналістами. Тому хочу запросити всіх журналістів-викривачів до співпраці”, – зазначив він на брифінгу, повідомляє “Українська правда”.

“Якщо у вас є матеріали щодо злочинів, які ви розслідуєте, будь ласка, звертайтеся до Служби безпеки України. Ми будемо їх опрацьовувати і інформувати – у тому числі, і за допомогою вас, – суспільство про стан таких розслідувань”, – заявив Баканов.

Він зазначив, що якщо матеріали будуть не у підслідності СБУ, їх відправлятимуть до компетентних правоохоронних органів.

Нагадуємо, що Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.