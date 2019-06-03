Протестний рух Японських жінок проти високих підборів

В Японії розгорнулася масштабна кампанія проти ділового дрес-коду, який зобов’язує жінок носити високі підбори на роботу.

Про це повідомляє Americadigital.

Юмі Ісікава, 32-річна актриса і модель, мимоволі запустила цей протестний рух в Інтернеті, опублікувавши в кінці січня повідомлення, в якому повідомлялося про те, що вона щодня носить підбори, і отримала понад 100 тисяч підтримки або ретвітів. в соціальній мережі.

Багато жінок відповіли повідомленнями, в яких вони розповіли про свій власний досвід і подібних скаргах, і навіть опублікували фотографії, що показують травми ніг, викликані щоденним використанням каблуків

Кампанія отримала назву “KuToo” – гра слів, де на японському “kutsu” означає “взуття”, а “kutsuu” – “біль”. Натхненником протестного руху стала актриса і позаштатний письменник Юмі Ісікава.

Актриса вже зустрілася з представниками Міністерства праці.

“Сьогодні ми представили петицію, що закликає ввести закони, що забороняють роботодавцям змушувати жінок носити підбори, як сексуальну дискримінацію або домагання”, – заявила Ісікава.

Також вона додала, що проблема знайшла розуміння серед чиновників в міністерстві.

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