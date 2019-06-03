Гройсман розповів про будівництво доріг

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив, чому люди не бачать відремонтованих доріг, хоч за часи його прем’єрства, тобто, за останні три роки, побудовано 6 800 км. А це стільки ж, скільки було побудовано доріг за попередні дев’ять років. Більш того, в Україні близько 170 тис. км доріг і за більшу частину відповідає місцева влада. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Володимира Гройсмана у соцмережі фейсбук.

У дописі Прем’єр-міністра йдеться: “В Україні жахливі дороги”, – не буває дня, щоб я не почув цієї фрази. Про дороги мене питають журналісти, пишуть у Фейсбуці, говорять на вулицях люди. Так, я знаю, що в Україні ще багато поганих шляхів, я сам часто ними їжджу.

Дороги – це мій біль упродовж усіх 3-х років роботи в Уряді. Але давайте говорити по-справедливості. Погані шляхи в Україні були всі роки незалежності. Їх знищували десятиріччями.

Ми перші реально почали щось змінювати. Увесь час скільки я Прем’єр-міністр, в Україні ремонтували дороги – загалом за 3 роки 6800 км. Для порівняння – стільки ж було відновлено за 9 попередніх років. Тобто під час економічної кризи, війни на Сході нам вдалося зробити втричі більше, ніж тодішнім керівникам.

Але разом з тим деякі люди не бачать змін, і цьому є просте пояснення – в Україні близько 170 тис. км доріг. І за більшу частину з них відповідає місцева влада. І тут, як би ми не розривалися, стільки доріг ремонтувати одночасно неможливо ні фізично, ні фінансово.

У питанні відновлення автошляхів для мене надважливо було зламати тренд – від руйнування до відновлення. І я вірю, що в мене вийшло».

Також читайте: ГРОЙСМАН: ПЕРЕВАГАМИ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МАЮТЬ КОРИСТУВАТИСЯ 100% УКРАЇНЦІВ

Нагадаємо, що Володимир Гройсман заявляв про те, що зараз важливо завершити реформу, завершити об’єднання громад і ліквідувати адміністрації, які перешкоджають реформі і бажанню людей жити краще.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!