Леонардо Ді Капріо відкриває еко-курорт в Белізі

Ще в 2015 році Ді Капріо вирішив купити острів в Белізі, щоб побудувати власний еко-курорт. Острів Блэкадор Кей, був проданий за $ 1,75. Мільйону Ді Капріо і його ділового партнера, які з тих пір працюють над створенням еко-курорту та рекреаційного раю в Центральній Америці, яке відкриється в 2020 році.

Блэкадор Кей

Острів Блэкадор Кей розташований у Белізі, на східному узбережжі Центральної Америки. Він може похвалитися різноманітною екосистемою з наземних і морських видів, яка вважається частиною «Мезоамериканского біологічного коридору».

Майже 1,5 мільйони відвідувачів щороку приїжджають в тропічний рай Белізу, зупиняючись у пляжних котеджах або в розкішних готелях. Але еко-курорт Леонардо Ді Капріо ознаменує кардинальні зміни в туризмі в цьому районі, оскільки відвідувачі зможуть приїжджати в еко-курорт не тільки за відпочинком і відновленням, але і за досвідом свідомого туризму.

Водоспади в Белізі

Блэкадор Кей роками страждає від надмірного вилову риби, розмивання берегової лінії і вирубки мангрових лісів. Курорт Ді Капріо буде враховувати всі ці проблеми, пропонуючи відвідувачам абсолютно екологічні житлові будиночки. Планується також відкриття дослідницької станції, орієнтованої на проблеми зміни клімату.

Яким буде еко-курорт?

Еко-курорт повинен був відкритися в 2018 році, але команда оголосила, що відкриття відкладається до кінця 2019 року, так як будівництво все ще не завершено. В цьому році оголосили, що еко-курорт зустріне перших відвідувачів у 2020.

Острів Тобако Кей в Белізі

Курорт буде складатися з готелю, 36 бунгало та 36 вілл з екологічними деталями, такими як автоматичне освітлення і сонячні батареї, щоб кожен будинок був енергоефективним.

Будинки будуть оточені пальмами, пишними зеленими краєвидами і басейнами. До речі, Блэкадор Кей через неперевершеного вигляду на захід називають Мальдівами Центральної Америки.

Ді Капріо

Ді Капріо — завзятий аквалангіст. Фактично, завдяки першій поїздці Ді Капріо в Беліз на бар’єрний риф в 2005 році у актора з’явилася любов до острова.

Кораловий риф Велика блакитна діра

Ді Капріо хоче, щоб інфраструктура курорту тільки підтримувала і покращувала навколишнє середовище, і стала моделлю для майбутніх подібних проектів. «Головна мета – створити щось, що змінить світ», — заявив актор.

За матеріалами Euronews

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