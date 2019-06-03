«Прибирали половину черепа»: з’ясувалися деталі про поранення поліцією дитини під Києвом

Хірурги не змогли дістати кулю з голови 5-річної дитини, в пораненні з пістолета якого в Переяслав-Хмельницькому Київської області підозрюють поліцейських.

Про це під час брифінгу повідомив головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохурургии Олександр Гончарук. Він зазначив, що при такому пораненні діставати кулю не має сенсу. За словами медика, потерпілому довелося прибирати половину черепа».

«Прибрана гематома. Куля знаходиться в мозку. Видаляти її при таких станах і взагалі сенсу видалення не має», – повідомив медик.

Гончарук уточнив, що малюк перебуває у вкрай важкому стані, на апараті штучної вентиляції легенів.