У Миколаєві митниця заблокувала велику контрабанду за схемою Трейд-Коммодітіз

Миколаївська митниця заблокувала спробу ввезення в Україну круной партії нафтопродуктів загальною вартістю 183 млн грн з використанням схеми Трейд-Коммодітіз (мінімізація сплати митних платежів)

Інформація про спробу контрабанди надійшла від оперативників ГУ Державної фіскальної служби в Миколаївській області.

Так, ТОВ «СофтОил» ввезла в порт Миколаєва дві партії пально-мастильних матеріалів загальним обсягом 11,4 тис. тонн. У документах на ПММ вказані неправдиві відомості і дії зловмисників могли завдати бюджету збитків на суму 183 млн грн.

За словами начальника Миколаївської митниці ГФС Романа Кріля, «СофтОил» є фірмою-одноденкою для ввезення великих обсягів контрабанди. Незаконний товар був вивантажений в порту на зберігання на склад ТОВ «ОйлТрансшипмент». Згідно з документами, сировину було вироблено в Росії і Греції.

«Митники вже склали два протоколи про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України. Вона передбачає конфіскацію товарів та штраф у розмірі 100% їх вартості», — сказав Кріль.

В даний час контрабандний товар заарештований рішенням суду в якості речового доказу. Кошти від конфіскації товарів і виплати штрафів будуть направлені до держбюджету.

Роман Кріль додав, що на нього чинився тиск для того, щоб він відмовився документувати факт контрабанди. У зв’язку з цим він звернувся до правоохоронців.

Крім того, за словами Кріля, саме через сумлінної боротьби миколаївських митників з контрабандою деякі ЗМІ почали брудну інформкампанію проти Миколаївської митниці.