На Київщині загинув шестирічний хлопчик

Трагічна подія сталася 2 червня в селі Поправка Білоцерківського району.

За попередніми даними, дитина разом з 11-річним братиком пішла рибалити на місцевий ставок з дозволу родичів. Під час риболовлі стався нещасний випадок, хлопчик підсковзнувся, впав у воду і пішов на дно. Про це повідомляє поліція Київської області.

Зі ставка дитину витяг вже сусід, якого покликали на допомогу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.

Шановні батьки, поліція Київщини закликає!

Пам’ятайте, щоб уникнути трагічних наслідків, необхідно бути пильними і уважними до своїх дітей, не залишати їх самих біля водойм, проявляти більше турботи і цікавитися їхнім життям!