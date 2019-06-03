Верховний суд України заборонив невакцинованим дітям ходити до садків

Верховний суд України постановив, що невакцинованій дитині не можна відвідувати дитячий садок.

Про це йдеться у рішенні суду від 17 квітня 2019 року. ВСУ не задовольнив позов матері, яка обстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов’язкових щеплень (правець, дифтерія, коклюш тощо), передає “Українська правда”.

Зазначимо, що іще у червні 2016 року українка звернулася до суду з вимогою не перешкоджати її нещепленій дитині у здобутті дошкільної освіти. Спершу її позов був задоволений рішенням Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

Однак у 2017 році дошкільно-навчальний заклад подав апеляційну скаргу, яка була задоволена. Але рішення суду першої інстанції було скасовано та ухвалене нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Додамо, Верховний Суд вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства — не хворіти інфекційними хворобами.

У постанові ВСУ зазначено, що “завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей”.

Зазначається, що схожу справу вже розглядав Європейський суд із прав людини. У 2012 році у справі “Соломахін проти України” суд вирішив, що обов’язкове щеплення, як примусовий медичний захід, є втручанням у гарантований пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод права на повагу до приватного життя особи, включаючи фізичну і психологічну недоторканність особи.

: Обозреватель