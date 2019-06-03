Селфи робота, который путешествует по Марсу и покоряет соцсети

В разгар своих миссий и открытий на Марсе робот Curiosity сделал небольшой перерыв, чтобы сделать селфи, которое стало вирусным в соцсетях.

На cнимке марсоход позирует в районе хребта Vera Rubin Ridge. На изображении прекрасно виден ландшафт Марса, включая скалистые образования на поверхности планеты. Селфи сформировано на основе десятков изображений, полученных инструментом Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Эта система на борту Curiosity состоит из камеры, закрепленной на специальном роботизированном манипуляторе.

По данным НАСА, селфи было сделано 12 мая в 2405-й марсианский день или солнце миссии и было достигнуто после обнаружения присутствия глины на красной планете.

«Curiosity» был запущен 26 ноября 2011 года и приземлился на Марсе 5 августа 2012 года и является частью миссии НАСА, которая стремится ответить, существовала ли когда-либо эта планета в своих условиях жизни в этой истории.

Также миссия стремится охарактеризовать климат Марса, определить его геологию и продвинуть научные знания, которые позволяют исследовать человека на Марсе.

Этот робот – одна из самых больших открытий в науке, и его прибытие на красную планету поможет найти химические элементы и минералы на Марсе

Несмотря на то, что он имеет размеры автомобиля и весит около 900 килограмм, этот робот способен преодолевать препятствия и путешествовать со скоростью 30 метров в час.

По словам НАСА, история климата и марсианской геологии записана в химии и структуре камней и почвы, поэтому робот анализирует пробуренные образцы каменной пыли, в поисках следов воды.

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