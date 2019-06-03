Росія намагається спотворити доказову базу в суді ООН, – Зеркаль

На думку РФ усі порушення, про які заявляє Україна, зовсім не порушення. Ніякого тероризму, ніякого фінансування, жодних переслідувань. Таким чином Росія намагається перекрутити усю доказову базу. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль.

Російська Федерація поставила під сумнів юрисдикцію Міжнародного Суду ООН. На думку РФ Суд не має юрисдикції розглядати заяви України про агресію, неправомірну окупацію, відверті порушення Статуту ООН.

На думку політика, Росія намагається заплутати усіх і перекрутити справу про українських моряків.

“Аргументи РФ стали відомі вже давно. 12 вересня 2018 року Росія подала до суду свої Попередні заперечення. 250 сторінок тексту, які ви за кілька хвилин можете побачити на сайті Суду ООН, присвячені спробі заплутати всіх і перекрутити нашу справу у щось зовсім інше, ніж закладає Україна”, – зазначила Зеркаль.

Наразі повідомляється, що пояснення країни агрессора зводяться до кількох тез.

Перша – на думку РФ Суд не має юрисдикції розглядати заяви України про агресію, неправомірну окупацію, відверті порушення Статуту ООН, а тому Україна прагне обійти ці обмеження юрисдикції і штучно намагається втиснути згадані порушення в юрисдикцію двох Конвенцій.

Друга – на думку РФ усі порушення, про які заявляє Україна, зовсім не порушення. Ніякого тероризму, ніякого фінансування, жодних переслідувань. Це найнебезпечніша частина. З одного боку, Росія намагається перекрутити усю доказову базу. Як в радянській естрадній репризі – «Тут граємо, тут не граємо, тут пляма – рибу загортали». З іншого, намагається буквально змінити тексти конвенцій, вимагаючи їх читати так, щоб дії Росії не потрапляли під їхню дію.

Третє – на думку РФ Україна вела себе недобросовісно у спробах мирного врегулювання спору перед тим як звернутися до Суду. Тут майстерність називати біле чорним сягає апогею.

Лана Зеркаль вважає подібні вчинки брудною маніпуляцією, які українській стороні доведеться спростовувати.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму головним у відновленні Мінського формату переговорів для вирішення конфлікту на Донбасі. Сам Президент України заявив, що пропозицій для встановлення миру буде багато, але ніхто територією і суверенітетом України не торгуватиме.

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