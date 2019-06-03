Четверо російських військових підірвалися на власних мінних полях на Донбасі, — розвідка

Командування російсько-окупаційних військ нарощує інженерне обладнання позицій з’єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Зокрема, активізувалися роботи по обладнанню позицій «другої лінії оборони», які передбачається посилювати резервами, сформованими в т. ч. за рахунок сил і засобів «республіканських міністерств внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій».

«Зазначені позиції по всьому периметру їх розташування в авральному порядку обладнуються мінно-вибуховими загородженнями з використанням протитанкових і протипіхотних хв. Разом з тим, поспішність дій противника по мінування території, при відсутності взаємодії між підрозділами, що призводить до численних підривів російських військовослужбовців на власних мінах. Так, протягом останніх трьох діб із зазначених причин загинули четверо військовослужбовців російсько-окупаційних військ», — повідомили в ГУР.

У той же час, за даними української розвідки, мінування окупантами додаткових ділянок в тилу підвищує рівень небезпеки для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях.