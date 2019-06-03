На Марсі знайшли глину

Сліди глини на горі Эолида (гора Шарпа) орбітальні апарати зафіксували ще до посадки Curiosity. Тому одними з цілей його місії керівництво NASA вибрало відвідування гори Эолида і аналіз виявленої там глини. І ось марсохід дістався до пункту призначення і зміг зібрати необхідні зразки.

Гора Эолида знаходиться всередині кратера Гейла, в якому Curiosity приземлився 6 серпня 2012 року. Вона має висоту 5,5 кілометра, а це значить, що її складу гірських порід може багато чого розповісти про геології Марса і його історії. Біля підніжжя цієї гори Curiosity і пробурив дві свердловини для пошуку глини. Ці свердловини отримали назви Аберледи (Aberlady) і Килмари (Kilmarie).

Раніше марсохід вже виявляв глинисті мінерали, які сформувалися близько 3,5 мільярди років тому на дні марсіанських річок і озер. Але на цей раз концентрація глини у взятих марсоходом пробах грунту виявилася найвищою за весь час роботи ровера. Отримані Curiosity результати говорять про те, що в кратері Гейла колись була велика кількість води і, швидше за все, він являв собою озеро.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Ці результати допоможуть зрозуміти, як сформувалася гора Эолида. Тепер вчені припускають, що вона могла виникнути протягом двох мільярдів років, піднімаючись з дна озера. Цілком можливо, що в свій час весь кратер був заповнений донними відкладеннями, які поступово руйнувалися, утворивши в результаті Эолиду.

Curiosity дасть більш детальне уявлення про містяться в глині породах, ніж це зробили орбітальні апарати. Вони не могли точно сказати, чи були ці скельні породи або це була эродированная галька і камені, які зникли з верхніх шарів гори і впали на дно кратера. Curiosity прояснив це в якійсь мірі з відкриттям глини в Аберледи і Килмари, але апарату ще чекає багато роботи, щоб дізнатися історію формування Еоліди і схожих на неї гір на поверхні Марса.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені з США поділилися рецептом марсіанського ґрунту.

За матеріалами Naked-science

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