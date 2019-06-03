Перепалка Зеленського та журналістки: Канал Порошенко купив квартиру сім’ї загиблого шахтаря

Телеканал «Прямий», який пов’язують з екс-президентом Петром Порошенком, 3 червня придбав квартиру родині загиблого на Львівщині шахтаря Михайла Павлика.

Відзначається, що трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня на шахті «Лісова» в селі Сілець Львівської області стався обвал породи, в результаті загинули два гірники — Михайло Турко та Михайло Павлик. У 48-річного Михайла Павлика залишилися дружина і 3 дітей.

Увечері 29 травня під час візиту на шахту президент Володимир Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою «Прямого». Зокрема, Зеленський запропонував їй, щоб він і телеканал «Прямий» скинулися і купили квартиру сім’ї шахтаря.