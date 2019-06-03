Новий аеропорт біля Мачу-Пікчу все-таки збудують

Протести істориків, археологів та небайдужих громадян країни не вщухають довгі роки. У 2012 р. влада серйозно заговорили про плани щодо зведення нового міжнародного аеропорту (чим загрожує таке втручання в унікальний ландшафт, портал «Навколо Світу. Україна» писав раніше).

Керівництво країни вирішило зробити руїни більш доступними для відвідувачів, зробивши могутній прорив у транспортній інфраструктурі.

Місце для аеропорту визначили в районі Чинчеро, в гирлі Священної долини, між Мачу-Пікчу та містом Куско, – нинішніми воротами в цитадель інків.

Протидія петицією

Експрес-інформація по країні

Перу (Республіка Перу) – держава на заході Південної Америки.

Прапор



Герб



Столиця –Ліма

Найбільші міста: Ліма, Арекіпа, Трухільо

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 285220 км2 (19-я в світі)

Населення – 31,15 млн. чол. (42-я в світі)

Офіційна мова –іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,734 (84-я в світі)

ВВП – $202,59 млрд (52-я в світі)

Валюта –перуанський новий сіль

Межує з Еквадором, Колумбією, Бразилією, Болівією, Чилі

Інки спроектували Мачу-Пікчу як важкодоступну фортеця, протягом сотень років захищену гірськими вершинами і ущелинами. Туристичний об’єкт щорічно залучає величезні натовпи туристів з різних куточків планети.

Здавалося б, завдяки новому аеропорту їх стане незрівнянно більше. Однак проект викликав протести з боку всіх стурбованих впливом масштабного будівництва на ландшафт Священної долини. Історики стурбовані тим, що під загрозою виявиться один з найбільш значних археологічних пам’яток світу.

Перуанські і міжнародні вчені, а також місцеві жителі підписали петицію, що закликає президента країни Мартіна Вискарру скасувати будівництво. Петиція має відношення не тільки до Мачу-Пікчу, але і до всієї долині в цілому.

У документі, зокрема, йдеться: «Аеропорт в околицях Священної долини вплине на цілісність складного ландшафту інків, а шум, дорожній рух та неконтрольована урбанізація завдадуть йому непоправної шкоди».

Згідно петиції, будівництво зруйнує систему каналів інків і ритуальних ліній навколо Чинчеро.

Експерти турбуються з приводу того, що тутешні грунти не підходять для спорудження такого об’єкта. Також не зрозуміло, куди будуть іти стічні води. А озеро біля наміченого ділянки – Лаугна Пюрай – є одним з джерел води для довколишнього міста Куско.

Але влада невблаганні

До речі, саме в Куско розташований старий аеропорт, який, на думку керівників країни, не відповідає потребам регіону, зокрема, туристичним.

Автори петиції стверджують, що на польоти будуть впливати велика висота місцевості і погодні умови. Активісти вважають, що ці впливи не були вивчені.

У свою чергу президент Вискарра наполягає на тому, що аеропорт буде побудований. І що всі необхідні дослідження проводилися протягом 15 років.

Згідно з проектом, новий аеровокзал зможе обслуговувати великі літаки з широкого кола міжнародних пунктів призначення. Головна мета – залучення більшої кількості туристів на південь Перу.

За матеріалами CNN.

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