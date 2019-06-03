Проти директора ДБР відкрито кримінальне провадження

Після недавньогозвільнення топ-чиновників з Державного бюро розслідувань, тепер неприємності можуть бути і у голови відомства. Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження стосовно директора ДБР Романа Труби. Про це повідомив в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

За його словами, в ГПУ 31 травня надійшла заява від голови Ради громадського контролю при ДБР Болдіна М.Я. і секретаря цієї Ради Корінної Н.М. про вчинення Трубою злочину. Так, директора ДБР запідозрили в наступних правопорушеннях:

умисне невиконання рішення суду, яке набуло чинності, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальну посаду (ч. 3 ст. 382 КК України);

службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян (ч. 1 ст. 367 КК України);

зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, (ч. 1 ст. 364 КК України);

розголошення даних попереднього розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України).

“За інформацією, викладеною в зверненні, Генеральною прокуратурою України 03.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення директором ДБР Трубою Р.М. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України. За результатами здійснення досудового розслідування буде ухвалене рішення про внесення в ЕРДР відомостей щодо здійснення інших фактів протиправної діяльності Труби Р.М.”, – заявив Лисенко.