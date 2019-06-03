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Трамп нетактовно назвав мера Лондона “відмороженим невдахою”

03.06.2019

Йдеться про Садіка Хана.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав “відмороженим невдахою” мера Лондона Садіка Хана, який раніше критикував американського лідера. Про це йдеться у повідомленні у Twitter.

“Садік Хан, який, як усі вважають, погано виконує свою роботу на посаді мера Лондона, виявив дурну недоброзичливість у зв’язку з візитом президента Сполучених Штатів – безумовно, найважливішого союзника Сполученого Королівства. Він – відморожений невдаха, який повинен сконцентрувати свою увагу на злочинності в Лондоні, а не на мені”, – зауважив глава Білого дому.

“Хан дуже нагадує мені нашого дуже тупого і некомпетентного мера Нью-Йорка де Блазіо, який також жахливо працював… У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю можливості стати великим другом Сполученого Королівства, і з нетерпінням чекаю мого візиту”, – відзначив Трамп, додавши, що його літак заходить на посадку в аеропорту Лондона.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що демократи намагаються продовжити завершене спеціальним прокурором Робертом Мюллером розслідування в якості реваншу, щоб отримати від цього політичну вигоду на наступних виборах президента.

Джерело: Тиждень.ua

 

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