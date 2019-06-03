Головні економічні ризики для України

Глава Ради НБУ Богдан Данилишин розповів, чому літо в Україні буде дуже спекотним в економічному плані

Літо обіцяє бути бурхливим в політичному плані, навряд чи спокійніше буде і восени. А які ризики для економіки України в другій половині 2019 року? Про це розповів Богдан Данилішин на своїй сторінці Facebook.

1. Складна ситуація з МВФ. Експерт зазначає, що продовження співпраці з МВФ знаходиться в дуже складному становищі. Так, Україна має за три літніх місяці випалити зовнішніх боргів на суму 1,8 млрд. дол, у вересні – 1,7 млрд. дол.. Однак, до проведення парламентських виборів не варто очікувати допомоги від Фонду. Причиною затримки видачі кредитів стала нестабільна політична ситуація в країні та недобросовісне виконання умов Меморандуму про співпрацю з Фондом колишніми Урядами. Зокрема, для отримання першого з двох траншів було виконано лише одна умова з чотирьох – монетизація субсидій.

Але в чималому ступені за рахунок запозичень Уряду, в окремих випадках – міжнародних резервів НБУ, які вже за підсумками травня знизяться через виплати за держборгом на 1,7 млрд. дол. Тому, якщо зберігається можливість продовження співпраці з МВФ в рамках діючої програми, доцільно цим скористатися. Потрібно також враховувати, що згідно Закону України «Про Національний банк України» золотовалютний резерв використовується виключно для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України. Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів і гарантій та інших зобов’язань резидентам і нерезидентам України. Тому Уряду слід мати на увазі ці позиції.