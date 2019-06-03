«Лягають і вмирають». У Білорусі свині дохнуть від голоду

«Вони не їдять за чотири дні, взагалі. Тільки підійдеш — верещать як різані і стукають зубами, а потім — лягають і тихо вмирають. Неможливо дивитися на це», — зітхають працівники ВАТ «Селекційно-гібридний центр «Заріччя». Ми зустрічаємося в місці, де нас ніхто з їх начальства не побачить, люди просять не називати їх імен — боїться, але й мовчати, кажуть, більше не можуть. «Так погано, як зараз, ще не було ніколи, навіть в 90-е», — згадують вони. На підприємстві, між іншим, працює близько 600 чоловік.

На сайті комітету по сільському господарству і продовольству Гомельської області написано: «Відкрите акціонерне товариство «Селекційно-гібридний центр «Заріччя» — динамічно розвивається агропромислове підприємство. Головний напрямок діяльності — вирощування та реалізація висококласного племінного молодняку свиней, виведення нових порід свиней».

Колись, кажуть співробітники, так воно і було. Успішне господарство розвивалося і будувало житло для своїх працівників, у результаті виріс цілий агромістечко з добротними будинками і навіть багатоповерхівками. А про племінних свинок з «Заріччя» мріяв будь свинокомплекс. Кілька років тому — і працівники пов’язують це з тим, що до підприємства приєднали збиткові господарства регіону — стало гірше, потім — ще гірше, а в цьому році — зовсім біда.

«Свині дохнуть, здохне комплекс, а нам потім на що жити?»

Ось кадри, зняті працівниками господарства, — сотні виснажених свиней верещать, хитаються і… помирають. «Від голоду», — кажуть працівники.

За їх словами, в минулому році через посуху видався неврожай зерна. У підсумку довелося закуповувати корми, однак прогодувати 60-тисячне поголів’я господарству виявилося не по кишені.

— Вони ж [колишнє керівництво] бачили, що недоотримали кормів, в цьому випадку треба було скорочувати поголів’я ще до зими, тоді б ми протрималися. Ми про це говорили, але нас ніхто не слухав. У підсумку свині протягом тривалого часу недокармливались, а зараз — в квітні і травні — зовсім кормів не стало, і ця голодовка їх остаточно добила, — розповідають працівники.

Збути зголоднілих свиней, а не мучити їх, тепер теж не можна: «На м’ясокомбінатах нижче 105 кг не беруть, а наші самі «жирні» ледве 60 кг завішують», — пояснюють працівники.

Директора господарства підлеглі в цій ситуації не звинувачують. Кажуть, що на посаду він набрав лише п’ять місяців тому — тобто в заготівлі кормів участі не брав.

— Він сам такий же заручник, як і ми. Бігає, шукає ці корми. 20-30 тонн знайде, але що це? Їм на день потрібно близько 100 тонн комбікорму. Минулого тижня у нас свині не їли 5 днів, директор не зміг нічого знайти. Раніше хоч зелену масу можна було давати, але тепер через чуми ветнагляд забороняє, можна тільки комбікорм. А де його взяти?

За травень, за підрахунками працівників, в господарстві загинуло близько двох тисяч свиней.

— Приїжджають комісії, дивляться тільки на павутину та де вікно брудне — і залишаємося ми знову одні зі своєю бідою. Ми хотіли навіть в охорону тварин зателефонувати, поскаржитися на жорстоке поводження, але нам сказали, що це тільки на котиків або собак поширюється, а на свиней — ні.

Звичайно, працівникам шкода не тільки тварин, але і себе. Адже їхня зарплата напряму залежить від приросту — а його немає.

— За квітень нам доплачували до прожиткового 330 рублів. На руки «чистими» люди в підсумку отримали 270-250. В травні не знаємо, як господарство буде доплачувати, адже грошей немає зовсім. Свині дохнуть, здохне комплекс, а нам потім на що жити?

Фото працівників господарства

«Взяли кредит — і вистачить до нового врожаю»

— Вийшло замкнуте коло: зерна не було вже давно, природно, свині недокормлены, а якщо недокормлены, то немає середньодобового приросту ваги. Немає приросту — немає реалізації, немає реалізації — немає виручки, немає виручки, немає грошей на корми, — пояснює директор ВАТ «Селекційно-гібридний центр «Заріччя» Віктор Мамурин. Але, запевняє керівник, проблема вже вирішена. Буквально вчора!

— Взяли кредит на закупівлю зерна. До цього нам не давали, так як не було застави, але район і область втрутилися — і допомогли реалізувати це нам. На сьогоднішній день закуплено тисяча тонн. І вже на завтрашній день забезпеченість поголів’я кормами 80%. Цього вистачить до нового врожаю.

— А чому все так довго вирішувалося?

— Цього я вам не можу сказати.

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