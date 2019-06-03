Автор відео про окупацію Буковини назвав це жартом і запросив випити Матіоса

Автор аматорського ролика про анексії Румунією Чернівецькою і частиною Одеської областей України заявив, що все це є жартом.

Про це він повідомив у своєму другому відео, опублікованому в YouTube під назвою «Romanian — Ukrainian War Part II».

У новому відео автор згадав головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, який звернув увагу на ролик, а також пригрозив кримінальною відповідальністю його автору.

«Ви мій найбільший фанат. Хочу подякувати вас. Не хвилюйтеся, пане Анатолій. Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну. Якщо ви прийдете в Румунію, то я вас запрошу трохи випити зі мною», — йдеться у другому відео користувача під ніком 30192.

У ролику також показані кадри української природи, фото Матіоса, а в кінці — танцюючі пари в Києві і напис: «Усміхніться, друзі. Це того варте».

У коментарях користувачі назвали це «хорошим тролінгом» і почали жартувати з приводу термінової наради з силовим блоком, яке напередодні скликав Матіос.