Десантники-штурмовики США та України обмінюються бойовим досвідом

Американські десантники-штурмовики «Клекотливі орлі» 101-ої повітряно-десантної дивізії армії США і українські десантники-штурмовики 95-ої окремої бригади обмінюються досвідом у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон). Близько 1000 українських бійців майже три місяці, починаючи від 3 червня, проходитимуть вишкіл за стандартами НАТО.

Військові навчання розпочались із офіційної церемонії, на якій хвилиною мовчання вшанували командира 95-ої окремої десантно-штурмової бригади, Героя України Тараса Сенюка, який 5 років тому – 3 червня 2014 року загинув у Поезії янську Донецької області. У 95-й бригаді шість Героїв України, більше аніж половина бригади удостоєні відзнак і нагород за героїзм і мужність.

«Неможливо було б досягти тих успіхів, які має 95-та бригада, без належної підготовки. Кращим за хороброго солдата може бути тільки хоробрий і добре навчений солдат і офіцер. Тільки дисципліновані та навчені підрозділи можуть виконати основне наше завдання, святе завдання – звільнити українську землю від загарбника, боронити Україну від північно-східного сусіда», – заявив командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України Євген Мойсюк.

Десантники 95-ої бригади розпочали вишкіл за стандартами НАТО

Близько трьох місяців українські десантники-штурмовики, які мають великі бойовий досвід у зоні бойових дій на Донбасі, проходитимуть військовий вишкіл за стандартами НАТО у рамках «Об’єднання єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна»», яку країни НАТО розпочали у 2015 році на Яворівському полігоні, що на Львівщині.

«Під час навчань децентралізоване командування і контроль, це навчання сержантського складу, а також навчання в дисциплінах для підлеглих. Перш аніж підготувати заняття, скласти програму навчань, ми провели багато нарад із командуванням 95-ої бригади. Ми бачимо, як багато спільного маємо у навиках. Нам є чому повчитися один в одного. Для 95-ої бригади це не академічні заняття, це не заняття у класах, а тієї досвід, який бійці здобули дуже давно. Вони розуміють важливість своєї бойової задачі і знають, що чим потужніше навчаються под годину зайняти, тім менше втрат буде на полі бою. Ми готові вчитися в українських солдатів», – каже підполковник армії США Майкл Старз.

Підполковник армії США Майкл Старз

Натовські військові інструктори, які перебувають на Яворівському полігоні, ознайомилися з історією 95-ої десантно-штурмової бригади, з її бойовим досвідом на Донбасі. А це визволення багатьох населених пунктів, захист Донецького аеропорту. Водночас, українські десантники знають історію «Клекотливих орлів» – 101-ої повітряно-десантної дивізії армії США, десантники якої 75 років тому брали участь у Нормандській операції (операції союзників «Overlord») у Другій світовій війні, виконували бойові місії у в’єтнамі, Афганістані, Іраку і в Європі. Відтак, за словами військовослужбовців, це буде унікальне навчання і обмін досвідом десантників-штурмовиків України та країн НАТО.

«Ми можемо поділитися своїм бойовим досвідом. Я б хотів перейняти ті навики і знання, які мають війська НАТО, зокрема командно-штабні навчання. 95 бригада пройшла нелегкий бойовий шлях, маємо великі втрати», – говорить український десантник, Герой України Володимир Соснін.

Десантник Володимир Соснін

«Важким був бій 95-ої бригади у 2014 році – понад 400 км тривав рейд до Савур-Могили, російського кордону, у тил противника, і ми з цим впоралися, повернулися додому, були загиблі і поранені. Це був гіркій досвід для наших підрозділів», – продовжує десантник на псевдо «Фантом».

19 липня 2014 року українські десантники розпочали бойовий марш, який простягнувся на 470 км, щоб визволити блоковані українські підрозділи в районі Ізвариного Луганської області. Українські бійці звільнили понад 3 тисячі людей. Тоді 13 українських десантників загинули, десятки отримали поранення. За оцінками військових експертів, це був найдовший бойовий рейд у воєнній історії України.

Українські десантники 95-ої бригади

Торік 95-та окрема бригада повернулася із передової у рідний Житомир.

Десантники у коментарі Радіо Свобода говорили про те, що не підтримують ініціативи, яку озвучив представник нової української влади, щодо проведення референдуму в Україні про мирні угоди з Росією, бо це ображає військових – надто багато їхніх побратимів віддали своє життя на Донбасі.

«Всі чудово розуміють, що Росія – агресор, захопила українську територію. Ні про які референдуми і мирні угоди з Росією не повинно йти мови», – зауважив Герой України Володимир Соснін.