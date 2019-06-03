«Укрзалізниця» продовжує «мутити» на закупівлі масла і мастил

В «Укрзалізниці» зберігаються «нечіткі» схеми закупівлі масел і мастильних матеріалів, пише директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн у статті для ZN.UA.

«Тут весь класичний набір: і штучне обмеження

конкуренції, і народні депутати, і завищені ціни. Результат – близько 150 млн

грн переплати в рік. Така сума могла б збільшити прибуток «Укрзалізниці» в

2018 р. більш ніж у півтора рази», – відзначає експерт.

За його даними, ринок постачання мастильних матеріалів для

«Укрзалізниці» ділять дві фірми – бердянський виробник «Агрінол» та столичний

«КСМ».

Куюн підкреслює, що особливістю ринку мастильних

матеріалів є величезна номенклатура (наприклад, «Укрзалізниця» закуповує 32

найменування) та відсутність системних даних про цінах по цих позиціях і наявності «мутних»

схем. Наприклад, знайти у відкритих джерелах дані про ціни на дизпаливо або

бензин не складає труднощів, а ось аналогічну інформацію по маслам роздобути

складно.

Так, у квітні «Укрзалізниця» готувалася витратити 534 млн

грн, перевізник міг би виділити один день на моніторинг або замовити його

фахівцям. Наприклад, саме ходове масло М-14В2 варто 28 300 грн/т, тоді

як «Укрзалізниця» була готова закуповувати його по 37 474 грн/т, або на 32,4%

дорожче. Друга популярна марка М-14Г2ЦС пропонувалася на ринку в середньому по

33 500 грн/т, а перевізник був готовий платити на 28,3% дорожче — 43 163 грн/т.

«Якщо екстраполювати цей коефіцієнт на очікувану суму

невдалого квітневого тендеру (534 млн грн), отримаємо розрахункову переплату

у розмірі близько 150 млн грн. Насправді сума ще більше, адже зазначені

ринкові ціни в більшості своїй є роздрібними (фасовка в діжки і відра)

або максимальними. На максимальних в країні обсягах «Укрзалізниця» має всі

підстави вимагати дисконт, але, як бачимо, замість цього погоджується на

56-процентні премії», – пояснив Куюн.

Він вважає, що це свого роду вердикт всім реформам «Укрзалізниці»

у сфері закупівель. «Справедлива закупівля мастил могла б збільшити чистий

прибуток «Укрзалізниці» в 2018-му на 74% (за фактом 203,9 млн грн), а в 2017-му —

на 150% (100 млн грн). І це далеко не сама витратна позиція в бездонному

бюджет «Укрзалізниці». Скільки ще таких добре «розмивання» схем?» – додає

Куюн.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру двом особам у заподіянні шкоди «Укрзалізниці» в 39,8 млн гривень.

А аудитори «Укрзалізниці» обнаружилинеправомерное

нарахування виплат працівникам вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський»

майже на 51 мільйон гривень.

Також стало відомо, що сукупний збиток «Укрзалізниці» за підсумками 2018

року склав 500,92 млн грн, що в 6,5 разів більше, ніж у 2017 році — 77,24 млн

грн.

В той же час заробітна плата глави «Укрзалізниці» Євгена

Кравцова в січні цього року склала 830,6 тисяч гривень.