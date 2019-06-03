З одеської колонії, де стався бунт, епатували майже 60 засуджених

З Південної виправної колонії №51 в Одесі, де в кінці травня стався бунт засуджених, етаповані в інші відповідні установи Одеської області 58 ув’язнених.

“02.06.2019 року 58 засуджених ГУ “Південна виправна колонія №51″ етаповані в інші установи Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції аналогічного рівня безпеки для подальшого відбування покарання”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переведення засуджених здійснювався з дотриманням вимог чинного законодавства на підставі рішення міжрегіональної комісії, прийнятого за результатами розгляду звернень, що надійшли від засуджених.

Нагадаємо, у Південної виправної колонії №51 (Одеса) під час заворушень 27 травня постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області..