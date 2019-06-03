Украина – Панама: футбольные расклады и прогнозы

Сегодня, в 18:30, в поединке 1/8 финала молодежная сборная Украины по футболу поборется с Панамой на Чемпионате мира U-20. Каков расклад матча и кто победит?

Как команды играли на Чемпионате мира U-20

Сборная Украины вышла в плей-офф с первого места, победив два раза и однажды расписав ничью. На трех предыдущих ЧМ нашим футболистам тоже удавалась пробиваться в плей-офф, но не дальше стадии 1/8 финала. Сегодня как раз тот день, когда можно переломить историю.

Панама же попала в плей-офф по дополнительным показателям, заняв третье место в группе Е с 4 очками. Дальше группового этапа они прошли впервые в истории (с шестой попытки). Панамцы в группе раз проиграли, раз победили, и раз сыграли вничью, в общем группу они преодолели со скрипом. Четыре игрока их молодежного состава уже успели дебютировать за национальную сборную.

Стоит отметить, что у Украины была вероятность получить в соперники очень мощную Португалию, чемпиона Европы U-19 в прошлом году, которая в полуфинале разгромила Украину – 5:0, но португальцы по дополнительным показателям уступили в рейтинге третьих команд Панаме и выбыли из розыгрыша – это стало сенсацией турнира.

Кадры, травмы, скандалы

Кадровая ситуация накануне игры с Панамой у сборной Украины весьма положительная. Травмированных нет, как и дисквалифицированных. В последней игре группового этапа – против нигерийцев – наш тренерский штаб позволил себе ротацию. Вышли сразу семь новых игроков (по сравнению с двумя первыми поединками). И новички каши не испортили. Поэтому предположить, какой именно стартовый состав выберет Петраков на игру с панамцами, весьма сложно.

Кроме того, на поле выйдет главная звезда украинской молодежки Андрей Лунин. Ранее тренер основной сборной Андрей Шевченко вызвал Лунина на матчи Украины с Люксембургом и Сербией, где молодой голкипер, скорее всего, сидел бы на замене, поскольку Андрей Пятов в строю. Но после шквала критики Шевченко решил позволить Лунину остаться и сыграть матч с Панамой.

Слова главного тренера

«Выход из группы для меня – это нормальный результат. В 2015 году мы уже добивались подобного. Мы идем к цели от матча к матчу. Не загадываю наперед. Двигаемся дальше. Наши цели очень простые – выиграть следующий матч», – говорит главный тренер молодежки Александр Петраков.

Что ждет Украину, если она пройдет дальше?

Если нашим футболистам удастся одолеть сборную Панамы, то в следующем раунде они встретятся с победителем пары Колумбия – Новая Зеландия, а далее турнирная сетка будет выглядеть следующим образом:

Что говорят букмекеры?

Букмекерские конторы фаворитом противостояния считают сборную Украины. Средний коэффициент на победу подопечных Петракова – 1,60, тогда как на выигрыш панамцев – 5,95. Ничья в основное время оценивается показателем 3,85.

Коэффициенты: 1xbet

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