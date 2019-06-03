Лутковська замінить Геращенко в Мінську

Екс-уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська буде відповідати за гуманітарні питання в Тристоронньої контактної групи в Мінську.

«Я була на нараді президента України і голови делегації України в Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, буду відповідати за гуманітарні питання», — сказала Лутковська.

Як відомо, раніше за гуманітарні питання в ТКГ відповідала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Нагадаємо, в понеділок, 3 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що Леонід Кучма повертається в Мінську групу.