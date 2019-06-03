Генерал СБУ пояснив, чому Зеленський призначив Кучму переговірником у Мінську

Призначення Леоніда Кучми представником України в контактній групі з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі є цілком обґрунтованим, бо в його роботі з цього напрямку видно конкретні результати.

За його словами, за час роботи Кучми в тристоронньої контактній групі вдалося звільнити значну кількість українських полонених.

«Причому крім таких масштабних обмінів, коли в грудні 2014 року вдалося звільнити 150 осіб, були і локальні звільнення за двадцять, тридцять чоловік, десь до півтисячі, а то й більше. Ось на чому я акцентую увагу на людей які заточені, які у в’язницях. Мені здається, це найголовніше в роботі групи — ця гуманітарна складова», — каже Вовк.

Генерал СБУ також звернув увагу на те, що авторитет другого президента України має велике значення, в тому числі і перед російською делегацією.

Разом з тим Вовк відзначає необхідність суттєвого коригування Мінських угод.

«Ми говоримо першими повинні вивести війська росіяни, і піти звідти, разом з бандитами, вони кажуть: ви перші повинні провести вибори. Ось ці пункти потрібно стерти і переписати їх по-новому. Необхідно системно працювати і доповідати народу України конкретні результати, а не піаритися на можливе звільнення і перемир’я», — резюмував експерт.