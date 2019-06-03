Не рівень президента: Зеленський не буде урочисто відкривати дороги і школи

Президент України Володимир Зеленський не планує брати участь в урочистих відкриттях об’єктів інфраструктури, так як це «не рівень президента».

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель.

«Я є додатковим елементом, оскільки він не може бути присутнім у кількох місцях. І давайте подумаємо про те, що він не хоче світитися на камеру для того, щоб, умовно кажучи, перерізати стрічку на відкритті якогось дитсадка, тому що це не рівень президента», — сказала Мендель.

За її словами, у них велика комунікаційна команда.

«Я як додаткове джерело, і є президент, який з’являється на події і ніколи не відмовляє у коментарі», — додала вона.