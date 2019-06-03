Рада зареєструвала законопроект Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення

У Верховній Раді зареєстрували проект закону про конфіскації незаконних активів чиновників і покарання за придбання таких активів.

Ініціатором відповідного законопроекту №10358 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів» від 3 червня виступив президент України Володимир Зеленський.

У даний момент текст законопроекту на сайті Ради відсутній. Профільним визначено парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

До цього секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк анонсував, що законопроект Зеленського про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення буде внесений до Верховної Ради 31 травня.

Як писала «Країна», Конституційний суд України за конституційним поданням 59 народних депутатів визнав неконституційною ст. 368-2 КК про незаконне збагачення. Таке рішення викликало стурбованість МВФ, посольств США і Великобританії.

До цього Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект, який повинен був відновити цю статтю в іншій редакції. У свою чергу, народні депутати подали понад 10 альтернативних ініціатив.