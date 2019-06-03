НФ: Чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк виїхав за кордон

На сторінці фракції «Народний фронт» повідомляється про те, що публікації щодо виїзду Арсенія Яценюка за кордон – брехня. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на сторінку НФ у соцмережі фейсбук.

У повідомленні йдеться: «Арсеній Яценюк проводить традиційне понеділкове засідання фракції «Народний фронт» у той час поки російські видання, зокрема, “Известия” публікують про нього абсурдні фейки.

Чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк виїхав за кордон, а члени його родини мають іноземне громадянство і паспорти.

Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого похмілля придумують нові деталі. Цього разу у фейку згадується паспорт Вануату.

Ця безглузда дурня традиційно передруковується продажними “інтернет-парканами” в Україні. Організований вал брехні накриває у тому числі абсолютно адекватних громадян, сіючи сумніви.

Повторюємо в тисячний раз: Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають в Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають.

Попереджаємо: вірити російській “кисельовщині” і її афільованим медіа в Україні – шкідливо для здоров’я».

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що колишній прем’єр-міністр та лідер “Народного фронту” Арсеній Яценюк відреагував на слухи про ймовірне оголошення дефолту в Україні. Він заявляє, що це — клінічна смерть економіки.

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