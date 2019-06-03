Помічник депутата Тернопільської облради побився на дорозі з заступником голови РДА

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції расслудеуют кримінальне провадження за статтею “умисні легкі тілесні ушкодження”.

Повідомлення про потерпілого із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоєм носа надійшло на лінію “102” від лікаря екстреної медичної допомоги.

Як виявилося, травми чоловікові завдав житель Тернополя, 1995 року народження – помічник депутата обласної ради. Конфлікт виник на проїжджій частині дороги, за попередньою інформацією, з-за порушення правил дорожнього руху.

Потерпілий – заступник голови РДА, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, створив аварійну ситуацію. Він, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив Mercedes Vito, який їхав по центральній дорозі.

У відповідь водій Mercedes вийшов з машини і кілька разів через відкрите вікно вдарив в обличчя порушника. Останній також не втримався і ключем пошкодив скло автомобіля “опонента”.

Як стало відомо з соцмереж, фігурантами справи є заступник голови Збаразької РДА Юрій Головатюк та Олексій Воронцов – ветеран АТО і помічник одного з депутатів облради.