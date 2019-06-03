НАЗК проводити повну перевірку декларації «співочого ректора» після розслідування журналістів

За зверненням юристів проекту «Тисни» (Bihus.Info), Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє декларацію народного депутата України та ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського, який фігурує у розслідуванні журналістів.

Зазначається, що Михайло Поплавський забув вказати у декларації користування житловим будинком площею 1067 кв. м, хоча регулярно викладає фотографії з даного будинку в своїх офіційних акаунтах в соціальних мережах Facebook, Instagram з хештегом «дім».

Оскільки недекларування цих відомостей у декларації може тягнути за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність, юристи «Тисни» звернулись до НАЗК та отримали рішення про проведення повної перевірки декларації Поплавського.