На Дніпропетровщині розпочався суд у справі Гандзюк

Сьогодні у Покровському районному суді Дніпропетровської області розпочалося перше засідання у справі щодо п’ятьох обвинувачених у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть активістки та в. о. керуючої справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.



Засідання проходить під головуванням судді Олени Чорної.



На лаві підсудних перебувають п’ять чоловік — Сергій Торбіна, Володимир Васянович, Віктор Горбунов, В’ячеслав Вишневський, Микита Грабчуком, які звинувачуються в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть Гандзюк (ст. 27, ст. 28 та ст. 121 Кримінального кодексу України).



У засіданні беруть участь прокурори, захисники обвинувачених, батько Катерини Гандзюк Віктор і його представник.



Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього у Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки 30% тіла.



За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шість осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних.



7 травня 2019 року ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох фігурантів справи про вбивство активістки — Микити Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Сергія Торбина і Віктора Горбунова.



Також у справі про вбивство активістки фігурує раніше судимий громадянин Олексій Левін, голова Херсонської облради Владислав Мангер і тодішній помічник народного депутата від «БПП» Миколи Паламарчука Ігор Павловський.



Обвинувальний акт стосовно п’ятьох фігурантів нападу на Гандзюк направили в Херсонський міський суд. Згодом Верховний суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про передачу кримінального провадження Покровський райсуду Дніпропетровської області.