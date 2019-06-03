Новий директор заводу імені Малишева отримав погрози від старого

Державний концерн “Укроборонпром” заявляє, що новопризначеному директору державного підприємства “Завод ім. Малишева” (Харків) Олександра Чурсіну і його родині погрожують фізичною розправою.

Про це йдеться в повідомленні “Укроборонпрому”.

“Генеральному директору ДП “Заводу ім. Малишева”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, Олександру Чурсіну і його сім’ї погрожують розправою.

Відразу після призначення Олександр Чурсін зіткнувся з жорстким опором вже колишнього директора заводу Олександра Хланя, який був звільнений від посади у зв’язку з закінченням дії контракту. За останній тиждень біля прохідної заводу був організований малочисельний мітинг на підтримку Хланя”, а їм самим поданий позов у Київський районний суд Харкова”, — йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, станом на даний момент суд визнав правомірність звільнення Хланя, однак Чурсін і члени його сім’ї зіткнулися з погрозами, які надходять за телефоном.

Невідомі обіцяють розправитися з Чурсиным і його сім’єю, якщо він не відмовиться від займаної посади.

“В концерні переконані, що таке свавілля, погрози та спроби залякати нового керівника стратегічного для українського оборонно-промислового комплексу підприємства — неприпустимі. Така ситуація вимагає негайного втручання правоохоронців, які зобов’язані виявити зловмисників. В свою чергу суд має дати правову оцінку їх діям і призначити відповідне покарання”, — сказано в сообещнии.

Також в повідомленні говориться, що відповідну заяву вже передано в правоохоронні органи.

Крім того, “Укроборонпром” вимагає від правоохоронців забезпечити безпеку Чурсіна та його сім’ї.

Як повідомлялося, “Укроборонпром” призначив генеральним директором державного підприємства “Завод ім. Малишева” Чурсіна замість Хланя.