Березовець прокоментував купівлю «ПРЯМИМ» квартири родині загиблого гірняка

Політолог Тарас Березовець прореагував на повідомлення телеканалу «Прямий» щодо купівлі квартири для родини гірняка, який загинув на шахті «Лісовій». Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на сторінку Тараса Берозовця у соцмережі фейсбук.

Березовець пише: «Канал сказав, канал зробив. Пам’ятайте, недавно після трагедії на шахті «Лісова» на Львівщині, трапився обмін образливими між президентом Володимиром Зеленським та нашої журналісткою Ольгою Зеліско. Президент запропонував тоді «Прямому» спільно придбати квартиру сім’ї загиблого шахтаря Михайла Павлика.

Маю честь проінформувати громадян України, що телеканалом «Прямий» вдові Павлика і його трьом дітям придбана 3-х кімнатна квартира площею 72 кв м в Червонограді Львівської області. Як бачимо, наш канал почув заклик президента і придбав квартиру сім’ї загиблого шахтаря. А що наш президент? Чи виконає він свою обіцянку? Тим більше дане в присутності сотень українців».

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Нагадаємо, що 3 червня, телеканал “Прямий” придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика. Дружина та троє дітей житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання. Трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград на вулиці Сокальська, 28.

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