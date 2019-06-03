Королева Єлизавета II подарувала Трампу рідкісне видання книги Черчилля і набір ручок

Королева Великої Британії Єлизавета II подарувала президенту США Дональду Трампу рідкісне видання книги Вінстона Черчілля “Друга світова війна”. Про це ВВС News повідомили в прес-службі Букінгемського палацу.

Видання 1959 року з позолоченим обрізом переплетене в темно-червону обкладинку c позолотою. Зверху на обкладинці зображена золота монограма Єлизавети II, також палітурку прикрашено стрічками ручної вишивки, виконаної в кольорах прапора США.

Королева також подарувала президенту набір ручок Parker Duofold. До нього увійшли пір’яна і кулькова ручки, а також ручка c ексклюзивним дизайном для Єлизавети II – з обсидіановими вставками і королівською монограмою.

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Перша леді США Меланія Трамп отримала виконану за спецзамовленням срібну скриньку з емалевою накривкою ручної роботи. Її дизайн повторює оформлення стелі музичної кімнати Букінгемського палацу, з трояндами, квітами будяка і конюшиною – емблемами Англії, Шотландії та Ірландії.

Єлизавета II прийняла Дональда і Меланію Трамп в Букінгемському палаці 3 червня. Президент і принц Вельський Чарльз провели огляд військ. Потім королева показала гостям спеціально підібрану виставку експонатів з королівської колекції, присвячену історії відносин Великої Британії і США.

Візит Трампа до Великої Британії триватиме три дні. Він став частиною європейського турне президента, приуроченого до 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії в 1944 році.

The Queen, President Trump and the First Lady view a display of items from the Royal Collection illustrating the enduring relationship between the US and the UK. #USStateVisit pic.twitter.com/gPuI5Ziab6

— The Royal Family (@RoyalFamily) 3 червня 2019 р.

Джерело – interfax

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