Виправдалися: У Зеленського пояснили приїзд Пінчука в АП

Олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу призначення Кучми представником в Тристоронній контактній групі від України.

Про це на брифінгу 3 червня повідомила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.

“Він справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським, щоб обговорити ту посаду, яку сьогодні йому було запропоновано – очолити ТКГ та представляти Україну”, – сказала вона.

3 червня стало відомо, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Водночас, автівки з кортежу Пінчука та Кучми бачили під АП двічі, 31 і 28 травня.

Також читайте: ЖУРНАЛІСТИ ДІЗНАЛИСЯ ПРО ТАЄМНИЙ ВІЗИТ ОЛІГАРХА ПІНЧУКА НА БАНКОВУ

Нагадаємо, що 3 червня президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.

Напередодні виборів Пінчук займав нейтральну позицію і публічно не підтримував жодного кандидата.

Джерело: Українська правда

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!