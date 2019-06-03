Смерть п’ятирічного хлопчика від поранення: Прокуратура перекваліфікувала справу на «умисне вбивство»

За словами Луценка, підозри будуть завтра вручені двом поліцейським в Голосіївському райсуді в 9:00 ранку

«Підозри будуть завтра вручені двом поліцейським в Голосіївському райсуді вранці о 9:00, де їм буде обиратися запобіжний захід. Прокуратура буде наполягати на утриманні під вартою. Сьогодні підписав листа на ім’я міністра внутрішніх справ з вимогою зняти відповідального за п’яну дикість керівника райвідділу поліції», — зазначив Луценко.