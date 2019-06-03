Михайло Подоляк: “Стрілки і діти”

Абсолютно звичайна історія. Убивчо звичайна. Переяслав-Хмельницький. Двоє ужравшихся офіцерів поліції граються з банками і пістолетиком.

У підсумку важке поранення в голову отримує п’ятирічний хлопчик. Особливий цинізм і символізм криється в тому, що сталося це практично у День дітей (як завжди пафосно відзначається у нас)…

Здавалося б всі акценти повинні бути швидко розставлені. Вищестоящі відставки. Жорсткий арешт «стрільців». Особисті вибачення міністра/заступників. Тому що це не просто ще одна випадковість. Це саме те, що і робить нашу країну нескінченної папуасией – безмежність, безвідповідальність, гра у відмову…

Але немає. В Україні все робиться рівно навпаки. Щоб ще більше «накрутити суспільство». Начальник відразу дає брифінг, що підлеглі були хоч і п’яного, але не при виконанні (типу ми тут взагалі не при чому). Після – їх швидко пакують свої ж (хоча підслідність в даному випадку інша). Швидко з’являються дивні пояснення трагедії. І в результаті цих «правильних та зразкових» хлопців випускають під… домашній арешт. Щоб почалася традиційна для нас волынистая тяганина. І щоб ми обов’язково прослухали нудні слова глави поліції, в яких і натяку немає на розуміння провини підлеглих…

Чого в Україні точно поки не буде – це однозначно жорсткого покарання. Скоріше, будуть висновки експертизи про те, що хлопчик має намір кидався під кулі цих невинних стрільців…

Безкарність навіть в кричущих випадках – ключове для розуміння того, чому тут некомфортно. Завжди можна довести, що ти невинний. Навіть якщо твоя вина безумовна. І таким чином суспільна мораль сформулював для себе головний постулат «виживання» – раз справедливості немає, то чим вище ти забираєшся по кар’єрних сходах, тим більше шансів у тебе завжди бути безкарним. Виборча справедливість)…

Хоча насправді проблема ще складніша. У цій ганебній історії задіяно відомство Арсена Авакова. А Аваков на сьогоднішній день вважається одним з ключових гравців, переформатирующих «спадщина Порошенко» під нового наглядача. В умовній нової «партії влади» він є молодшим, середнім або старшим партнером в тандемі з Коломойським. І заганяє під Коломойського «вулицю».

І відповідно будь медійний удар по Авакову (по справі, зрозуміло) – це удар по новій спробі монополізації вуличних радикалів. І відповідно може зруйнуватися вся концепція загороди регіональних «феодалів» в єдиний «феодальник». Що вже проявляється в примусі Садового через штурм радикалами львівської Ратуші. І в постановочному знесення пам’ятника Жукова в Харкові для того, щоб підвищити політ/вартість групи Кернес/Труханів і опустити групу Фірташ/Ахметов/Медведчук…