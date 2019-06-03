Санкції проти Росії за анексію Криму Єврокомісія запропонувала продовжити ще на рік

У проекті документа зазначається, що ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя.

В Єврокомісії пропонують продовжити санкції проти Росії за незаконну анексію Криму і Севастополя до 23 червня 2020 року. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на внутрішній документ ЄС, датований 3 червня.

Пропозицію внесла на розгляд глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Згідно з документом, ЄС “не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя”. Більш докладної інформації про плани Єврокомісії агентство не повідомляє.

Перші санкції проти Росії за анексію Криму Євросоюз запровадив у березні 2014 року. Згодом до них додалися санкції за російську агресію в Донбасі і захоплення трьох українських кораблів з екіпажем 25 листопада в Керченській протоці.

З червня 2014 року Рада ЄС прийняла обмежувальні заходи в якості реакції на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, які діють у відношенні фізичних і юридичних осіб ЄС і обмежені територією Криму і Севастополя.

Також читайте: НЕЗАБАРОМ США УХВАЛЯТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ “ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2”

Санкції включають заборону на імпорт продукції з анексованого Криму чи Севастополя в ЄС, інвестиції в регіон, туристичні послуги на півострові (зокрема, європейські круїзні судна не можуть заходити в порти на півострові, крім надзвичайних ситуацій), експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання у Криму у транспортній, телекомунікаційній та енергетичному секторах, а також пов’язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу та мінеральних ресурсів. Також ЄС забороняє надавати технічну допомогу, посередницькі, будівельні або інженерні послуги, пов’язані з інфраструктурою в цих секторах.

Джерело: ZN.UA

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!