В нагріванні Землі винні люди і вулкани

Парникові гази від спалювання викопного палива, а також вулкани несуть відповідальність майже за всі зміни температури на Землі за останні 140 років.

Однак кліматологів довелося витратити багато часу на те, щоб пояснити, що викликало потепління на початку 20 століття, а саме між 1910 і 1945 роками. Власне, у цей період спостерігалося збільшення температури без сучасних темпів промисловості. І експерти припустили, що за це могли бути відповідальні природні цикли.

Вчені, які заперечують кліматичні зміни, використовували це невідповідність, щоб піддати сумніву твердження про вину людства у виникненні глобального потепління. Прихильники цього міфу стверджують, що поки не буде пояснено підвищення температур на початку 20 століття, затвердження Міжнародної групи експертів з питань кліматичних змін про причини нинішнього потепління не можуть вважатися правильними.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Однак нове дослідження вирішує проблему з невідповідністю за допомогою оцінки даних про температуру в океані під час Другої світової війни, коли оцінки частіше проводилися з теплих моторних відділень кораблів, ніж з відра, опущеного з борту корабля. Це призвело до того, що дані були зіпсованими і вказували на підвищення температур на Землі на початку 40-х років. Хоча насправді цього не відбувалося.

Вчені прибрали цю помилку, звернувши увагу на температурні виміри поблизу континентальних і острівних берегових ліній.

Виміри температури в Арктиці теж довгий час були проблемою. В регіоні не так багато станцій для спостережень. Але враховуючи те, як швидко великі масиви льоду просто зникають в Арктиці, можна сказати, що це частина планети, яка нагрівається швидше за всіх. Автор нового дослідження Карстен Хаустайн пояснив ключову помилку при оцінці даних про температуру на Північному полюсі.

«Якщо до морського льоду ставитися як до океану, тоді температура за визначенням не може бути нижче нуля за Цельсієм. Якщо ж її оцінювати як сушу, то показник може опускатися нижче 50 градусів морозу взимку. Оскільки тенденції глобального потепління в Арктиці вище, ніж у будь-якій частині планети, їх оцінка буде ще більш кричущою, якщо розглядати її як сушу. Вся справа в тому, що взимку температура не опускається до таких показників, як раніше», — пояснив він.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», до появи людини як виду призвело глобальне потепління.

За матеріалами УНІАН

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