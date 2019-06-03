Дізналися через п’ять годин: спливли страшні подробиці вбивства дитини поліцейськими

Відзначається, що дитина грав у футбол з трьома друзями в 70 метрах від імпровізованого стрільбища, влаштованого поліцейськими. Будинок, біля якого сталася трагедія, за словами сусідів, належить головному фігуранту справи. Сам він працював у Києві, але на вихідні часто приїжджав в Переяслав-Хмельницький.

Як розповіла одна з сусідок, яка першою прийшла на допомогу пораненому хлопчикові, про інцидент їй розповів один з його друзів.

«Я злякалася, серце підказало, що трапилася біда. Вийшла на ганок і почула, як Максимко каже: «Кирило, не вмирай, я тебе люблю, все буде добре». Я злякалася ще дужче, але слава Богу все життя пропрацювала на швидкій. Вибігла, а дитина лежить із закривавленою головою у мене прямо під парканом», – поділилася вона.

Кирило з мамою

КП в Україні

Незабаром діти покликали дядька Кирила, який і відвіз його в лікарню.

«У п’ятницю під вечір вдається Максимко весь сльозах, говорить, що Кирило вмирає. Я побіг туди, а мій молодший племінник без свідомості, голова в крові повністю. Про те, що у нього в голові куля, ми дізналися тільки через 5 годин, коли приїхав хірург з Києва», – розповів чоловік.

Розкрили також і особи підозрюваних. Ними виявилися старший сержант групи реагування Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, який служить в водної поліції.

«Менти як менти, звичайні. Зірок з неба не хапали, але і претензій до них по роботі не було. В той вечір, кажуть, випили багато. Але це ж не на службі, це ж був вечір перед вихідними», – розповів знайомий поліцейських.