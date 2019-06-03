Вбивство Гандзюк: підозрюваний визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством

Підозрюваний в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбіна визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством.

У засіданні взяли участь двоє прокурорів, потерпілий — батько загиблої Віктор Гандзюк, його представник, обвинувачені в організованому нападі Микита Грабчуком, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Сергій Торбіна та четверо їхніх адвокатів, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Торбіна визнав себе винним за ч. 4,5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 і 2 ч..ст.121 Кримінального кодексу України і погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі згідно ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України.